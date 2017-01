Disfrutar y aprovechar de estos paseos trae consigo, sin duda, numerosos beneficios, ya que está demostrado que ayuda a los propietarios en relación con su sociabilidad y con otros aspectos psicológicos y mejora la forma física y la salud de nuestro perro, pero no hay que perder de vista que esta situación tiene también un trasfondo jurídico que no debemos olvidar. Salir con nuestro perro nos pone en contacto con varias normas que en numerosas ocasiones nos pasan inadvertidas. No obstante, conocerlas es importante porque, de este modo, evitamos incumplir cualquiera de ellas y las consecuencias negativas que esto puede acarrear, normalmente en forma de sanción.